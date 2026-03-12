Ижевск, Удмуртия. В Ижевске произошло курьёзное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Авария случилась днём 12 марта на улице Гагарина.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 68-летний водитель автомобиля KIA Spectra («Киа Спектра») не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутный автомобиль Daewoo Nexia («Део Нексия»), за рулём которого находилась 38-летняя женщина.

В результате столкновения «Нексиа» оказалась чуть ли не на крыше «Киа». К счастью, обошлось без пострадавших.