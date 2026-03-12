Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Ижевске рассказали подробности ДТП, в котором одна легковушка залетела на другую

15:04, 12 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске рассказали подробности ДТП, в котором одна легковушка залетела на другую
15:04, 12 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
349
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртия
349
0

Авария произошла на улице Гагарина.

Ижевск, Удмуртия. В Ижевске произошло курьёзное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Авария случилась днём 12 марта на улице Гагарина.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 68-летний водитель автомобиля KIA Spectra («Киа Спектра») не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутный автомобиль Daewoo Nexia («Део Нексия»), за рулём которого находилась 38-летняя женщина.

В результате столкновения «Нексиа» оказалась чуть ли не на крыше «Киа». К счастью, обошлось без пострадавших.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

15:04, 12 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
349
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП