В Ижевске возбуждено уголовное дело после ДТП с двумя маршрутными автобусами

16:04, 20 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП
Источник фото: ГАИ УР
В результате аварии есть пострадавшие среди пассажиров.

Ижевск. Удмуртия. 20 марта в Ижевске произошло ДТП с участием двух автобусов, в результате которого травмы получили пассажиры. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в Следкоме Удмуртии.

По предварительным данным Госавтоинспекции Удмуртии, 48-летний водитель маршрутного автобуса «Луидор» не соблюдал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди двигающимся автобусом «Зонг Тонг» под управлением 63-летнего водителя.

В результате столкновения травмы получили две пассажирки автобуса «Луидор» — женщины 50 и 46 лет. Обстоятельства и причины происшествия в настоящее время устанавливаются сотрудниками ГИБДД.

В свою очередь, следственные органы организовали процессуальную проверку по сообщениям в СМИ и социальных медиа. По ее итогам возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех деталей произошедшего. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц и работников организации-перевозчика.

