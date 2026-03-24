Ижевск. Удмуртия. Врачи 1 РКБ в Ижевске помогают пациенту с двойным переломом бедренной кости после ДТП. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

После столкновения двух легковушек мужчина поступил в Центр ДТП 1 РКБ в тяжёлом состоянии: у него был двойной перелом бедренной кости. Реаниматологи зафиксировали поврежденную ногу, чтобы стабилизировать состояние.

После за дело взялись травматологи. Они установили внутрь кости специальный стержень — своего рода внутренний каркас. Врачи зафиксировали его винтами, скрепив все отломки в анатомически правильном положении.

Операция прошла без осложнений. Сейчас мужчина в стационаре. За его восстановлением следят специалисты, он получает необходимую терапию.