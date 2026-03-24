Врачи Ижевска спасли мужчину с двойным переломом бедра после ДТП

15:42, 24 марта, 2026
Максим Александров
Врачи Ижевска спасли мужчину с двойным переломом бедра после ДТП
15:42, 24 марта, 2026
Максим Александров
165
0
#Ижевск\n#медицина\n#ДТП
Источник фото: 1 РКБ
165
0

Медики зафиксировали кости интрамедуллярным стержнем.

Ижевск. Удмуртия. Врачи 1 РКБ в Ижевске помогают пациенту с двойным переломом бедренной кости после ДТП. Об этом сообщает пресс-служба больницы. 

После столкновения двух легковушек мужчина поступил в Центр ДТП 1 РКБ в тяжёлом состоянии: у него был двойной перелом бедренной кости. Реаниматологи зафиксировали поврежденную ногу, чтобы стабилизировать состояние.

После за дело взялись травматологи. Они установили внутрь кости специальный стержень — своего рода внутренний каркас. Врачи зафиксировали его винтами, скрепив все отломки в анатомически правильном положении.

Операция прошла без осложнений. Сейчас мужчина в стационаре. За его восстановлением следят специалисты, он получает необходимую терапию.

15:42, 24 марта, 2026
Максим Александров
165
0
#Ижевск\n#медицина\n#ДТП