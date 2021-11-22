Начальника управления культуры Сарапульского района осудили в Удмуртии

Женщину наказали за злоупотребление должностными полномочиями.

Сарапул. Удмуртия. Начальника управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации Сарапульского района Любовь Лихачеву осудили за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщила пресс-служба УФСБ России по Удмуртии. В законную силу вступил приговор Сарапульского районного суда.

Сообщается, что в результате мероприятий, проведённых сотрудниками УФСБ, выяснилось, что Любовь Лихачева занималась противоправной деятельностью. На основании полученных результатов оперативно-розыскной работы СУ СК России по Удмуртии в отношении женщины возбудили уголовное дело.

Следствие установило, что подозреваемая, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, действуя из корыстной заинтересованности, изготовила приказы о выплате надбавок за интенсивность и высокие результаты работы подчинённым сотрудникам. При этом требовала от них передачи ей лично части выплаченной надбавки, после чего распорядилась полученными деньгами по своему усмотрению. Сумма этих средств превысила 189 тысяч рублей. Подобное деяние существенно нарушило законные интересы государства, что выразилось в необоснованном расходовании бюджетных средств администрации Сарапульского района.

С учётом признания Лихачевой своей вины и полного возмещения нанесённого ущерба, судом уголовное дело в её отношении рассмотрено в особом порядке. Наказание — штраф в 40 тысяч рублей.