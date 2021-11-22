В Глазовском районе упавшее с лесовоза бревно протаранило легковушку

Обледенелый ствол прошил машину насквозь.

Глазов. Удмуртия. Нетипичное ДТП произошло в Глазовском районе Удмуртии. Упавшее с тракторного прицепа бревно попало в легковой автомобиль.

Как сообщили «Сусанину» в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртии, авария произошла 21 ноября около 19:00 в деревне Удмуртские Ключи напротив дома №70 на улице Центральной. 53-летний водитель трактора допустил падение груза при перевозке леса.

Упавшее с прицепа бревно насквозь пробило салон следовавшего за трактором автомобиля «Лада Веста». Находившийся в легковушке водитель – 51-летний мужчина – не пострадал.

По факту аварии проводится административное расследование.

Фотоматериалы с места происшествия широко обсуждаются в социальных сетях. Пользователи находят случившееся похожим на один из эпизодов американского фильма ужасов «Пункт назначения-2», где упавшее с лесовоза бревно таранит полицейскую машину.