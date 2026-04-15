Две аварии произошли в Ижевске на одном и том же месте 14 апреля

12:30, 15 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Ижевск\n#ДТП
Источник фото: ИА "Сусанин"
В ходе каждой кто-то пострадал.

Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 14 апреля, на перекрёстке улиц Холмогорова и Новая восьмая произошло две аварии. Об этом сообщает ГАИ Удмуртии.

Около 12:45 водитель автомобиля «Лада Гранта», 29-летняя дама, при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущества и врезалась в «Ладу Весту» под управлением 42-летнего мужчины, который двигался по главной дороге. В результате ДТП водитель «Гранты» получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

Около 17:00 там же 44-летний водитель автомобиля «Лада Веста» при выезде со второстепенной дороги также не предоставил преимущества и врезался в автобус «МАЗ». В результате этого ДТП пассажиры автобуса — 5-летний мальчик и 69-летняя женщина — получили травмы.

