Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Пьяный водитель в Глазове сбил ночью пешехода на тротуаре

18:30, 30 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Пьяный водитель в Глазове сбил ночью пешехода на тротуаре
18:30, 30 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Глазов\n#ДТП\n#пьяный водитель
Источник фото: ГАИ УР
Авария произошла на улице Короленко.

Глазов. Удмуртия. В Глазове пьяный водитель сбил пешехода на тротуаре. Об этом сообщает ГАИ Удмуртии.

Инцидент произошёл 29 марта около 22:40 напротив дома №8 по ул. Короленко.

26-летний водитель автомобиля «Лада Приора», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, съехал с дороги и на тротуаре сбил пешехода — 19-летнего парня. В результате ДТП пешеход получил травмы.

В отношении нарушителя составлены административные материалы, в том числе по факту нетрезвого вождения, управления не зарегистрированным транспортным средством, отсутствия полиса ОСАГО. Автомобиль задержали и поместили на спецстоянку.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

18:30, 30 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Глазов\n#ДТП\n#пьяный водитель