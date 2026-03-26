В Ижевске возбуждено уголовное дело после ДТП с рейсовыми автобусами на Воткинском шоссе

09:30, 26 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске возбуждено уголовное дело после ДТП с рейсовыми автобусами на Воткинском шоссе
#Ижевск
#Удмуртия
#ДТП
Источник фото: Следком Удмуртии
В результате аварии есть пострадавшие.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту аварии с участием двух автобусов, произошедшей 24 марта на Воткинском шоссе. Дело возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщили в пресс-службе Следкома Удмуртии.

ДТП случилось около 07:50 напротив дома №117 по Воткинскому шоссе. По данным Госавтоинспекции, 57-летний водитель автобуса «Нефаз» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с микроавтобусом «ГАЗ», двигавшимся впереди.

В результате аварии пострадали пассажиры микроавтобуса. 41-летняя женщина получила травмы. 65-летнему водителю и 56-летнему пассажиру медицинская помощь была оказана на месте.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц и работников организации, осуществляющей пассажирские перевозки.

