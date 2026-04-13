Ижевск. Удмуртия. В Ижевске три человека получили травмы в результате аварии, произошедшей по вине несовершеннолетнего водителя без прав. ДТП произошло 11 апреля около двух часов ночи на улице Удмуртской, сообщили в республиканской ГАИ.

17-летний юноша управлял автомобилем «Рено Дастер». Напротив дома №304 корп. 1 он не справился с управлением и врезался в столб. В момент аварии в машине находились трое пассажиров — молодые люди в возрасте 18, 28 и 29 лет. Все они были доставлены в больницу. Сам виновник ДТП, как уточнили в ведомстве, не пострадал.

Нарушитель пояснил сотрудникам ГАИ, что взял автомобиль у знакомой.

Автомобиль задержан и помещен на спецстоянку. По факту происшествия проводится проверка. Несовершеннолетнему водителю предстоит ответить как за само ДТП, так и за вождение без прав.

Кроме того, решается вопрос о привлечении родителей подростка к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.