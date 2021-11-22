В Удмуртии театр «Айкай» будет давать камерные концерты в бывшем театре имени Короленко

До конца 2021 года в здании проведут ремонт.

Ижевск. Удмуртия. Государственный театр фольклорной песни и танца Удмуртии «Айкай» будет проводить камерные концерты в здании бывшего драмтеатра имени В. Г. Короленко на улице Карла Маркса в Ижевске.

Напомним, в помещениях, построенных в 1946 году, начался ремонт.

«На ремонт помещений для творческого коллектива выделено 6 млн рублей из республиканского бюджета. До конца 2021 года обновятся гримерные артистов, репетиционный зал, оркестровая яма, пошивочный цех, костюмерная комната и коридор с гардеробом. После ремонта труппа сможет проводить в здании камерные концерты. Фасад здания со стороны улицы Карла Маркса реконструировали в 2016 году», – рассказал министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв.

Он подчеркнул, что на время ремонта работа самого театра не приостановлена. В прежнем режиме творческий коллектив проводит репетиции артистов, готовясь к предстоящим концертам.

Отметим, что театр «Айкай» базируется в здании с 1992 года. До 2011 года он делил здание с русским драматическим театром. Также здесь располагались отделы Национальной библиотеки Удмуртии, которые постепенно вернулись в обновлённое здание на улице Советской.

Сейчас творческий коллектив театра занимает 15% здания, это его репетиционная база. В репертуаре театра — семейно-бытовые и календарные обрядовые постановки, музыкально-хореографические композиции, отдельные песенные произведения как народные, так и авторские.

Напомним, 1 октября в республике представители экспертных сообществ и удмуртского мира обсудили возможные концепции наилучшего использования здания бывшего театра имени Короленко в центре столицы Удмуртии. На базе здания планируется открыть Центр удмуртской культуры. Позднее жителей республики призвали поделиться мнением о будущем Центре.