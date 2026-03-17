В Ижевске водитель «Лады» спровоцировал ДТП с четырьмя пострадавшими

15:29, 17 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске водитель «Лады» спровоцировал ДТП с четырьмя пострадавшими
15:29, 17 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск #Удмуртия #ДТП
Источник фото: ГАИ УР
Авария произошла на улице 40 лет Победы. 

Ижевск. Удмуртия. Дорожная авария с четырьмя пострадавшими произошла утром 16 марта на улице 40 лет Победы в Ижевске. Об этом сообщили в ГАИ Удмуртии.

По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и врезался в автомобиль «Чанган», за рулем которого находился 27-летний водитель.

В результате удара травмы получили водитель отечественной легковушки и три его пассажирки — женщины 53, 44 и 37 лет. Всех пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу для оказания помощи.

15:29, 17 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП