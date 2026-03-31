Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска попала под колёса начинающего водителя. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.

ДТП произошло 30 марта около 22:20. Во дворе дома №5 на улице Молодежной водитель сдавал задним ходом и не заметил пешехода. Под колёса попала 56-летняя женщина. После случившегося водитель скрылся.

Пострадавшая получила травмы. Сотрудники Госавтоинспекции нашли виновника — им оказался 21-летний парень на автомобиле «Шкода Рапид». За рулём он ездит меньше двух лет.

Водитель объяснил: он уехал, потому что женщина отказалась от помощи. На него составили административные материалы, в том числе за оставление места аварии. Теперь он может лишиться прав.

