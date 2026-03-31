Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Начинающий водитель сбил женщину во дворе Ижевска и скрылся

12:50, 31 марта, 2026
Максим Александров
#Ижевск\n#ДТП\n#наезд на пешехода
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
По его словам, пострадавшая от помощи отказалась.

Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска попала под колёса начинающего водителя. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии. 

ДТП произошло 30 марта около 22:20. Во дворе дома №5 на улице Молодежной водитель сдавал задним ходом и не заметил пешехода. Под колёса попала 56-летняя женщина. После случившегося водитель скрылся.

Пострадавшая получила травмы. Сотрудники Госавтоинспекции нашли виновника — им оказался 21-летний парень на автомобиле «Шкода Рапид». За рулём он ездит меньше двух лет.

Водитель объяснил: он уехал, потому что женщина отказалась от помощи. На него составили административные материалы, в том числе за оставление места аварии. Теперь он может лишиться прав.

Ранее мы писали, что грузовик-«полуторка» сбил женщину с ребёнком в Можге, двигаясь задним ходом. А неделю назад на тротуаре улицы Ленина «Газель» сбила пожилого мужчину.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

