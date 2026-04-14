Завьялово. Удмуртия. Водитель администрации Ижевска получил перелом позвоночника во время ДТП в Завьяловском районе.

Как сообщает Госавтоинспекция Удмуртии, авария произошла 5 апреля около часа дня на 19-м километре трассы Ижевск — Люк. 41-летний водитель «Шевроле Нивы» выезжал со второстепенной дороги и не уступил путь автомобилю «Шкода Октавия».

Удар пришёлся на отечественную машину. Водителя «Нивы» доставили в больницу.

В Госинспекции труда республики пояснили, что медики диагностировали у мужчины неосложнённый перелом правых суставных отростков С6, С7 позвонков, травматическую экструзию диска С6-С7, закрытый оскольчатый перелом крыла подвздошной кости с незначительным смещением отломков. Состояние осложнилось травматическим шоком второй степени.

Пострадавший работает в муниципальном учреждении «Автобаза Администрации города Ижевска». Извещение о несчастном случае поступило в учреждение 9 апреля. Сейчас инспекторы выясняют все детали случившегося и начали расследование.