Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Водителя автобазы администрации Ижевска госпитализировали после ДТП на окружной

Водителя автобазы администрации Ижевска госпитализировали после ДТП на окружной
#Удмуртия\n#ДТП\n#пострадавшие\n#Госинспекция труда
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
Завьялово. Удмуртия. Водитель администрации Ижевска получил перелом позвоночника во время ДТП в Завьяловском районе.

Как сообщает Госавтоинспекция Удмуртии, авария произошла 5 апреля около часа дня на 19-м километре трассы Ижевск — Люк. 41-летний водитель «Шевроле Нивы» выезжал со второстепенной дороги и не уступил путь автомобилю «Шкода Октавия». 

Удар пришёлся на отечественную машину. Водителя «Нивы» доставили в больницу. 

В Госинспекции труда республики пояснили, что медики диагностировали у мужчины неосложнённый перелом правых суставных отростков С6, С7 позвонков, травматическую экструзию диска С6-С7, закрытый оскольчатый перелом крыла подвздошной кости с незначительным смещением отломков. Состояние осложнилось травматическим шоком второй степени.

Пострадавший работает в муниципальном учреждении «Автобаза Администрации города Ижевска». Извещение о несчастном случае поступило в учреждение 9 апреля. Сейчас инспекторы выясняют все детали случившегося и начали расследование.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

