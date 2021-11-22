Ряд ковид-центров Удмуртии снова начнет работать в штатном режиме

Они останутся в резерве на случай роста заболеваемости.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии часть медорганизаций¸ которые работали в качестве ковид-центров, начнут принимать пациентов в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

С 22 ноября для всех заболевших откроется городская клиническая больница № 1, с 25 ноября — ГКБ № 8. Также на текущей неделе ковид-центрами перестанут быть два подразделения ГКБ № 6 — детское инфекционное отделение и стационар на улице Ленина, 81.

Перед приемом пациентов с другими заболеваниями во всех медицинских учреждениях проведут санитарную обработку и дезинфекцию помещений.

Эпидемиологическая ситуация пока позволяет этим больницам работать в обычном режиме, однако они остаются в резерве для оперативного развертывания ковид-коек. В настоящий момент в Удмуртии в 15 больницах развернуто 2463 коек для пациентов с коронавирусом, из них 1625 занято.