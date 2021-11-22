Более 2 миллионов исследований на коронавирус провели в Удмуртии с начала пандемии

За последние сутки выявлено 375 новых случаев заражения.

Ижевск. Удмуртия. К утру понедельника диагноз «коронавирус» поставили еще 375 жителям Удмуртии. Среди зараженных 31 ребенок и 82 пожилых человека старше 65 лет, сообщает республиканский оперативный штаб.

В Ижевске за истекшие сутки выявлено 184 новых случая инфицирования. Среди сельских территорий наибольшее число заражений в Каракулинском районе – 22. Также в числе заболевших 19 жителей Глазова, 15 – Якшур-Бодьинского, 14 – Камбарского, 12 – Завьяловского района. По 11 человек заразились в Увинском и Селтинском районах.

Среди больных ковидом произошло 5 летальных случаев, скончались три женщины и двое мужчин в возрасте от 38 до 89 лет.

К началу недели лечение от коронавируса проходят более 8,5 тыс. жителей Удмуртии. 289 человек выздоровели, 284 остаются в тяжелом состоянии.

Вакцинопрофилактику от ковида прошли 611 301 житель региона, 398 348 человек поставили полный курс уколов, из них 107 202 получили однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт».