Ижевск. Удмуртия. Водитель без прав врезался в автобус в центре Ижевска и «выпил после ДТП». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.

Авария произошла днём 14 марта на улице Удмуртской. Молодой человек ехал на ВАЗе-21099 и напротив дома №282 врезался в стоящий автобус.

Когда на место приехали инспекторы ГАИ, выяснилось, что 22-летний парень пьяный. Сам он пояснил, что выпил уже после столкновения. Ранее молодого человека уже лишали прав за пьяную езду.

Сотрудники Госавтоинспекции составили протоколы: за езду без прав и за употребление алкоголя после ДТП. Машину эвакуировали на штрафстоянку.