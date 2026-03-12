Сюмси. Удмуртия. По факту аварии с участием школьного микроавтобуса в Удмуртии провели прокурорскую проверку. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Напомним, вечером 21 декабря 2025 года возле деревни Точкогурт Увинского района водитель школьного автобуса при обгоне выехал на встречку и врезался в легковушку. В автобусе ехала команда по настольному теннису из Сюмсинской школы, которая возвращалась с соревнований. Семь детей и трое взрослых были госпитализированы.

Прокуратура Сюмсинского района провела проверку. Выяснилось, что для водителей не проводили сезонный инструктаж; автобус долгое время не ремонтировался и не обслуживался, не был идентифицирован в системе спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS. Помимо этого, в медицинских журналах не было записей, что водителей проверяли на содержание алкоголя в организме.

Прокурор внёс директору Сюмсинской школы представление. Также прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по части 2 статьи 19.20 КоАП России («Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна)»).

В настоящий момент нарушения устранены. Виновное лицо привлекли к административной ответственности.