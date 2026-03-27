Ижевск. Удмуртия. Вечером 26 марта на перекрестке улиц Удмуртской и Майской, произошло первое в этом году ДТП с участием несовершеннолетнего водителя питбайка. Об этом сообщили в ГАИ Удмуртии.



43-летний водитель автомобиля «Эксид» при повороте налево столкнулся с питбайком под управлением 14-летнего подростка, который двигался во встречном направлении прямо.



В результате аварии водитель питбайка и его 15-летний пассажир с травмами госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.