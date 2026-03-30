В Сарапульском районе водитель УАЗа сбил пешехода

17:36, 30 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Сарапул\n#Удмуртия\n#ДТП
Источник фото: ГАИ Удмуртия
Мужчина шёл по дороге в тёмное время суток без светоотражателей.

Сарапул. Удмуртия. Вечером 29 марта на трассе «Костино-Камбарка» вблизи села Мазунино автомобиль сбил пешехода, который шёл по дороге в тёмное время суток.  Об этом сообщили в ГАИ Удмуртии.

Около 21:15 водитель автомобиля «УАЗ» сбил 38-летнего мужчину. По предварительным данным, пешеход двигался по центру проезжей части навстречу авто. Он был одет в темную одежду без световозвращающих элементов.

В результате аварии мужчина получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

