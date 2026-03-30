Мужчина шёл по дороге в тёмное время суток без светоотражателей.
Сарапул. Удмуртия. Вечером 29 марта на трассе «Костино-Камбарка» вблизи села Мазунино автомобиль сбил пешехода, который шёл по дороге в тёмное время суток. Об этом сообщили в ГАИ Удмуртии.
Около 21:15 водитель автомобиля «УАЗ» сбил 38-летнего мужчину. По предварительным данным, пешеход двигался по центру проезжей части навстречу авто. Он был одет в темную одежду без световозвращающих элементов.
В результате аварии мужчина получил многочисленные травмы и был госпитализирован.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
