Сарапул. Удмуртия. Вечером 29 марта на трассе «Костино-Камбарка» вблизи села Мазунино автомобиль сбил пешехода, который шёл по дороге в тёмное время суток. Об этом сообщили в ГАИ Удмуртии.

Около 21:15 водитель автомобиля «УАЗ» сбил 38-летнего мужчину. По предварительным данным, пешеход двигался по центру проезжей части навстречу авто. Он был одет в темную одежду без световозвращающих элементов.

В результате аварии мужчина получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.