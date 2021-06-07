Житель Балезинского района, не желая отдавать мать врачам, с топором набросился на полицейского

Женщина нуждалась в госпитализации.

Балезино. Удмуртия. В Балезинском районе задержали местного 50-летнего жителя за нападение с топором на сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Инцидент произошёл 6 июня 2021 года. Полицейские приехали на вызов в квартиру, где подозреваемый жил со своей пожилой матерью. Сигнал поступил от сотрудников скорой помощи, которые собирались увезти женщину в больницу.

Её сын попытался прогнать медиков сказав, что сам будет ухаживать за матерью. Прибывшие стражи порядка попытались поговорить с мужчиной, но тот в ответ бросил в них бутыль с водой, а затем ударил одного из полицейских топором по руке. В итоге дебошира задержали.

Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи»). Следствие готовит материалы для отправки в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.

Буйному мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.