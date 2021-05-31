Удмуртия опустилась в рейтинге социально-экономического положения регионов

За прошедший год ситуация ухудшилась практически во всех субъектах страны.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртская Республика по итогам 2020 года заняла 44 место в рейтинге социально-экономического положения регионов, потеряв 6 позиций. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на исследование РИА «Новости».

Следует отметить, что за прошедший год ситуация ухудшилась практически во всех регионах страны, даже у лидеров рейтинга — Москвы, Санкт-Петербурга и ХМАО. Это произошло из-за пандемии коронавируса, которая многих застала врасплох, а также из-за ситуации на сырьевых рынках.

Удмуртия заняла в рейтинге 44 место, получив 36,570 баллов, тогда как по итогам 2019 года регион находился на 38 позиции с результатом 43,440 баллов. Соседний Татарстан занял 5 место, Башкортостан 17 место, Пермский край оказался на 20 месте, а Кировская область — на 56 месте.

Среди всех регионов Приволжского федерального округа Удмуртия заняла 7 место, уступив Самарской (12 место) и Нижегородской областям (13 место), Башкортостану, Пермскому краю (20 место), Оренбургской (27 место) и Саратовской областям (33 место).

Подсчёт осуществлялся по нескольким параметрам: изучались показатели масштаба экономики и её эффективность, показатели бюджетной и социальной сфер.