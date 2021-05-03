Девушка рассказала о домогательстве родителям.





Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска обвиняют в вымогательстве интимных фотографий у несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает прокуратура Удмуртии.

Согласно обвинению, 53-летний ижевчанин, которого ранее уже судили за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, освободившись из мест заключения создал аккаунт в социальной сети. Под видом девочки-подростка он искал в интернете малолетних девушек.

В декабре 2019 года мужчина вошёл в контакт с 11-летней девочкой. С применением угроз злоумышленник начал вымогать фотографии у несовершеннолетней. До марта 2020 года ижевчанин получил от своей жертвы фото и видео интимного характера, а также номер её телефона, который использовал для общения с ней через мессенджеры, где также требовал скинуть ему снимки.

От безысходности девочка рассказала обо всём родителям, которые обратились в полицию.

Мужчина обвиняется в преступлении, предусмотренном часть 5 статьи 132 УК РФ («иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего»).

Злоумышленнику грозит от 15 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненный срок. Уголовное дело направят в верховный суд Удмуртской Республики.