Итоги дня: дата рассмотрения апелляционной жалобы Александра Соловьева и выход экономики Удмуртии на докризисный уровень

Обзор самых интересных новостей четверга от корреспондентов информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. По данным на утро четверга, 10 декабря, в Удмуртии выявили 202 новых случая заражения коронавирусом. За сутки скончались 7 пациентов. Врачи выписали 131 выздоровевшего.
Поступила жалоба:
Рассмотрение апелляционной жалобы экс-главы Удмуртии Александра Соловьева намечено на февраль. Ранее ему назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Прогнозы:
Власти Удмуртии ожидают, что экономика республики выйдет на докризисный уровень в 2022 году. Главная надежда экономблока правительства – вложение средств в развитие инфраструктуры за счет списания части бюджетных кредитов.
Красиво и безопасно:
Жителям Удмуртии рассказали, как выбрать елку, какой новогодней красавице отдать предпочтение – живой или искусственной. Также сотрудники МЧС дали советы по выбору безопасных гирлянд и игрушек.