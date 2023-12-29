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Сотрудники Росгвардии будут патрулировать улицы Удмуртии в новогодние праздники 

10:48, 29 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
Сотрудники Росгвардии будут патрулировать улицы Удмуртии в новогодние праздники 
10:48, 29 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
61
0
#Росгвардия\n#Новый год\n#охрана
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Удмуртии
61
0

Кинологи ОМОН «Барс» обследуют объекты массового скопления людей на предмет антитеррористической защищённости.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники Росгвардии будут патрулировать улицы Удмуртии в новогодние праздники. Помимо них, защитой горожан будут заниматься коллеги из других правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба Управления ведомства по республике.

Кинологическая служба ОМОН «Барс» обследует объекты массовых скоплений людей на предмет антитеррористической защищённости.

Кроме того, около мест проведения праздничных мероприятий будут патрулировать наряды вневедомственной охраны Росгвардии.

Усиление мер безопасности будет продолжаться до конца новогодних и рождественских праздников, отметила пресс-служба ведомства.

10:48, 29 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
61
0
#Росгвардия\n#Новый год\n#охрана