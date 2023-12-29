Ижевск. Удмуртия. Сотрудники Росгвардии будут патрулировать улицы Удмуртии в новогодние праздники. Помимо них, защитой горожан будут заниматься коллеги из других правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба Управления ведомства по республике.

Кинологическая служба ОМОН «Барс» обследует объекты массовых скоплений людей на предмет антитеррористической защищённости.

Кроме того, около мест проведения праздничных мероприятий будут патрулировать наряды вневедомственной охраны Росгвардии.

Усиление мер безопасности будет продолжаться до конца новогодних и рождественских праздников, отметила пресс-служба ведомства.