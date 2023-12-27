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В новогодние праздники жители Ижевска смогут не платить за пользование платными парковками

10:10, 27 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В новогодние праздники жители Ижевска смогут не платить за пользование платными парковками
10:10, 27 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
202
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#платные парковки\n#Новый год\n#праздники
Фото: ИА «Сусанин»
202
0

С 9 января вновь начнет действовать обычный режим оплаты парковочного места.

Ижевск. Удмуртия. Платные парковки Ижевска в новогодние праздники станут бесплатными. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

Такая мера продлится с 30 декабря по 8 января включительно.

Обычный режим оплаты парковок начнёт действовать с 9 января. Горожанам напоминают, что за пользование парковочным местом с 08:00 до 20:00 в будни каждый час парковки стоит 35 рублей. Первые 15 минут стоянки являются бесплатными.

За невнесение платы водители получат штраф 2 тыс. рублей. 

10:10, 27 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
202
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#платные парковки\n#Новый год\n#праздники