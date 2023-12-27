В новогодние праздники жители Ижевска смогут не платить за пользование платными парковками

Ижевск. Удмуртия. Платные парковки Ижевска в новогодние праздники станут бесплатными. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Такая мера продлится с 30 декабря по 8 января включительно.

Обычный режим оплаты парковок начнёт действовать с 9 января. Горожанам напоминают, что за пользование парковочным местом с 08:00 до 20:00 в будни каждый час парковки стоит 35 рублей. Первые 15 минут стоянки являются бесплатными.

За невнесение платы водители получат штраф 2 тыс. рублей.