Новый год в Ижевске: праздничная программа 5 января будет посвящена дедушкам

Ижевск. Удмуртия. Новогодняя программа в Ижевске 5 января будет посвящена дедушкам.

В Ижевске 5-й день Фестиваля «Время быть вместе» (0+) посвящен дедушкам.

Дедушек Ижевска и всех желающих ждут на Карнавальном забеге в парке Кирова 5 января в 11:00.

Для участников приготовлены две дистанции: 500 метров для самых маленьких и 1000 метров — для дедушек и настоящих ценителей спорта. Обязательное условие для всех — наличие карнавального костюма. На финише участников ждет медаль и сладкий приз.

Участвовать могут все желающие, ограничений по возрасту нет. Регистрация открыта по ссылке.

5 января в 11:00 в сквере оружейника Драгунова пройдет фестиваль «Качу, как хочу» (0+).

Организаторы подготовили различные испытания: «Крутые покатушки», «Черепашьи бега», «Тяни-толкай», «Самый сильный дедушка» и другие. Победителей в номинациях «Снежные гонщики», «Зимние богатыри», «Шустрые санки» ждут призы.

5 января в 12:00 на Центральной площади Ижевска стартует театрализованная программа «Валенки Деда Мороза» (0+)

5 января в 19:00 на Центральной площади Ижевска начнется праздничная программа «Всё по бороде», в которой участвует музыкальная группа «Кофеин» (6+).

С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте.