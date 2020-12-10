В МЧС по Удмуртии рассказали, как выбрать елку и гирлянду для безопасного Нового года

При покупке праздничных атрибутов необходимо обращать внимание на их состав.

Ижевск. Удмуртия. В МЧС по Удмуртии рассказали, какую елку, гирлянду и игрушки выбрать, чтобы провести новогодние праздники безопасно.

По словам специалиста судебно-экспертного учреждения Дмитрия Несмелова, предпочтение стоит отдать живой ёлке. Она достаточно сырая и плохо поддается горению. Если выбор пал на искусственное дерево, при покупке нужно обратить внимание на материал, из которого оно сделано. Это прописано в сертификате соответствия. В состав не должен входить полипропилен – он токсичен и хорошо поддается горению. Безопаснее, если ёлка будет сделана из ПВХ и металлического каркаса.

Также не следует выбирать слишком большой символ новогоднего праздника, поскольку при падении он может перегородить пути выхода из квартиры, если будет гореть. Также не стоит устанавливать елку рядом с батареями, обогревателями, камином, печью.

Отдельное внимание стоит обратить на гирлянду. Лучше, чтобы она работала на батарейках, а не от сети. «Гирлянды можно разделить на два вида: использование ламп накаливания, эти лампы большей мощности, потребляют больше энергии, соответственно, подвержены большему нагреву. Лучше обратить внимание на светодиодные лампы», - рассказал Дмитрий Несмелов.

Покупателям советуют осматривать участок от вилки до места, где начинаются лампочки, он находится по высоким напряжением в 220 Вольт. Провод должен быть гибким, без повреждений. Все соединения лампочек должны быть заизолированы. Если гирлянда в каком-то месте порвана, самостоятельно чинить ее не стоит, лучше отправить ее в мусорку. Чтобы избежать пожара, не оставляйте электроприбор без присмотра.

Один из нежелательных атрибутов на елке - бумажные игрушки, а также выполненные из пенопласта, отметил Дмитрий Несмелов. Лучше выбирать пластмассовые. Как и в случае с елкой, нужно смотреть, чтобы в их составе не было полипропилена. Вату в качестве украшения тоже слеудет исключить, также стоит отказаться от открытых источников огня – свечей, бенгальских огней.