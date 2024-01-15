В Ижевске наградили финалистов детского конкурса творческих работ «Чудеса на ёлке»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоялось награждение финалистов городского конкурса ёлочных игрушек «Чудеса на ёлке» (0+).

С ноября по декабрь 2023 года юные жители Ижевска могли смастерить ёлочные игрушки. Участниками конкурса стали 510 ребят.

Дети создали совершенно разные поделки. Например, Алиса Широбокова сшила из фетра варежку и украсила её мишурой и маленькими игрушками. Именно этот мягкий материал и подтолкнул девочку на создание теплой варежки. Над игрушкой Алиса трудилась чуть больше суток.

А вот братья Тимофей и Александр Давлетшины делали дракона около четырех дней. «Мы просто хотели поучаствовать и решили сделать дракошу из бумаги, пластика, бечевки, клея и искусственных глаз», — рассказал Александр Давлетшин.

Его брат Тимофей отметил, что победа в конкурсе была для них неожиданной, но мальчики очень ей рады.

Также выходу в финал была удивлена участница конкурса Екатерина Меркушева. Она думала, что за своего снеговика получит только грамоту участника, но оказалась в числе финалистов и помимо диплома победителя получила сладкий подарок.

«Я радуюсь, немножко удивлена, но горжусь собой», — поделилась Екатерина Меркушева.

Жюри отметили, что игрушки было сложно оценивать, ведь все они индивидуальны и по-своему прекрасны.

«Особое трепетное отношение как раз к тем игрушкам, которые носят непосредственно наш русский народный фольклор. Это значит, что традиции нашего народа поддерживаются, и сказочные герои имеют место и в нашей обычной повседневной жизни», — прокомментировала управляющая ООО «ПромСтройИнвест» Мария Кольцова.

Теперь игрушки ребят украшают ёлки в парках Кирова, Горького, Тишино, а также в сквере Драгунова. Полюбоваться ими может каждый желающий.

«Больше спасибо за то, что игрушки детей украсили ёлки в парках Ижевска. <...> Второй год мы являемся партнерами этого чудесного проекта, и второй год гости парков говорят: «Какие у вас чудесные ёлки». Они постоянно хотят эти игрушки себе забрать, но мы их охраняем и никому не отдаем и обязательно сбережем до следующего года», — отметила заместитель гендиректора по развитию АО «Парки Ижевска» Ольга Калашникова.

Фотографии с награждения можно посмотреть в группе конкурса в соцсети «ВКонтакте».