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Новый год в Ижевске: программа на 1 января

17:30, 31 декабря, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
Новый год в Ижевске: программа на 1 января
17:30, 31 декабря, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
179
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Новый год
Фото: ИА «Сусанин»
179
0

Для детей состоится театрализованная программа.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подготовили мероприятия на все праздничные выходные. Программа опубликована на сайте 2024.izh.ru.

Первый день нового года откроет забег на «Кубок кристальной трезвости» (0+). Участники стартуют в 10:00, необходима регистрация.

В 12:00 на Центральной площади начнется детская театрализованная программа «Мороз зажигает».

С 19:00 до 21:00 на площади выпускники школы диджеев «Шудон» представят программу «Время для шага вперед».

Напомним, в связи с событиями в Белгороде в Ижевске сократили новогоднюю программу в ночь на 1 января.

 

Афиша мероприятий: 6+

17:30, 31 декабря, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
179
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Новый год