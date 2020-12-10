Власти Удмуртии ожидают выхода экономики на докризисный уровень в 2022 году

С 2021 года республика планирует вложить 2,9 млрд рублей в инфраструктуру за счет списания бюджетных кредитов.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии ожидают, что экономика республики выйдет на докризисный уровень в 2022 году. Об этом на встрече с журналистами рассказал и. о. первого заместителя председателя правительства Удмуртской Республики Константин Сунцов. Делать такой прогноз позволяет внедрение новых механизмов поддержки бизнеса.

Главная надежда экономблока правительства – вложение средств в развитие инфраструктуры за счет списания части бюджетных кредитов. «Мы можем определенную сумму списывать с кредита, если мы вкладываем эти деньги в инвестиционную инфраструктуру, которой нам не хватает. В 21 году мы можем так списать 2,9 млрд рублей. То есть 2,9 млрд рублей, которые мы можем предложить нашим инвесторам, мотивировать их на капвложения, на рост инвестиций, сокращая их затраты», - пояснил Сунцов.

Еще один возможный драйвер роста – соглашение о защите и поощрении капвложений. Оно гарантирует неизменность условий реализации инвестиционных проектов.

Кроме того, в ближайшее время начнется реализация крупных инвестпроектов в ТОСЭРах Глазов и Сарапул. «Следующий год у нас крупняк начнет строиться, который сейчас делает проектно-сметную документацию. Опять же все это поможет выйти на докризисный уровень. Но главный, наверное, акцент будем делать на строительство инфраструктуры за счет списания бюджетного долга. Это на самом деле одно из лучших решений правительства Российской Федерации с точки зрения поддержки инвесторов за последнее время. Когда регионы могут списывать часть своего долга, направляя этот долг в инфраструктуру», - подчеркнул и. о. вице-премьера.