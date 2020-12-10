Коронавирусная статистика в Удмуртии: за сутки выявлено 202 новых случая, 7 человек скончались

Врачи выписали 131 выздоровевшего.

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро четверга, 10 декабря, в Удмуртии выявили 202 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

Диагноз подтвердился у 99 жителей Ижевска, 17 жителей Глазова, 15 жителей Воткинска, 12 жителей Завьяловского района, 10 жителей Шарканского района, 7 жителей Увинского района, 6 жителей Можгинского района, 5 жителей Граховского района, 5 жителей Алнашского района, 5 жителей Камбарского района, 4 жителей Можги, 3 жителей Вавожского района.

По 2 случая зарегистрировали в Сарапуле, Балезинском, Каракулинском и Ярском районах, по одному случаю в Воткинском, Малопургинском, Сарапульском, Селтинском,

Сюмсинском и Юкаменском районах.

За сутки скончались 7 пациентов: женщинам было 54 и 73 года, 85, 60, 68 лет, мужчинам – 6 лет и 62 года. Общее число летальных случаев с начала пандемии выросло до 260.

Врачи выписали 131 выздоровевшего. На лечении находятся 3 165 пациентов, в том числе 194 в тяжелом состоянии.