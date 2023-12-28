В Удмуртии за 11 месяцев 2023 года в ДТП с участием пьяных водителей погибли 28 человек

Ижевск. Удмуртия. За 11 месяцев 2023 года на территории Удмуртии погибли 28 человек в результате ДТП с участием пьяных водителей. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

За указанный период в Удмуртии произошло 115 ДТП с участием или по вине пьяных водителей. В результате аварий пострадали также 146 человек.

Некрепкие алкогольные напитки: пиво, вино и шампанское влияют на организм так же, как крепкие. После одного-двух бокалов шампанского концентрация и скорость реакции человека ухудшается, в среднем, в 5-6 раз, отмечает главный врач республиканского наркодиспансера Удмуртии Артём Школяр.

Также врачи предупреждают, что употребление алкоголя стоит ограничить даже в новогоднюю ночь, и рекомендуют выбрать какой-то один напиток, если вы всё-таки решили не отказываться от спиртного.