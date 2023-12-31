Новогодние гуляния отменили в Липецке и Ельце

Липецк. Липецкая область. В Липецке и Ельце отменили новогодние гуляния. Об этом сообщается в группе правительства Липецкой области в соцсети «ВКонтакте».

Такое решение мэры городов приняли из-за трагедии в Белгороде. По последним данным после обстрела города там погибли 24 человека.

«В Ельце не будет дискотеки на площади Ленина в новогоднюю ночь. В Липецке отменили гуляния во всех парках и у дворцов культуры», — говорится в сообщении правительства.