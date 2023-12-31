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Новогодние гуляния отменили в Липецке и Ельце

15:07, 31 декабря, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
Новогодние гуляния отменили в Липецке и Ельце
15:07, 31 декабря, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
54
0
#Липецк\n#Новый год\n#праздник\n#поддержка
Фото: unsplash.com (Danil Aksenov)
54
0

К такому решению власти пришли из-за трагедии в Белгороде.

Липецк. Липецкая область. В Липецке и Ельце отменили новогодние гуляния. Об этом сообщается в группе правительства Липецкой области в соцсети «ВКонтакте». 

Такое решение мэры городов приняли из-за трагедии в Белгороде. По последним данным после обстрела города там погибли 24 человека. 

«В Ельце не будет дискотеки на площади Ленина в новогоднюю ночь. В Липецке отменили гуляния во всех парках и у дворцов культуры», — говорится в сообщении правительства. 

15:07, 31 декабря, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
54
0
#Липецк\n#Новый год\n#праздник\n#поддержка