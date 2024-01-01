Новый год в Ижевске: праздничные мероприятия 2 января посвятят папам

Ижевск. Удмуртия. Новогодние мероприятия 2 января в Ижевске будут посвящены папам. В этот день мужчины смогут продемонстрировать свою силу, меткость, умение петь. С программой можно ознакомиться на сайте.

На Центральной площади в 12:00 начнется театрализованная программа «В Новый год вместе с папой» (0+).

В парке имени Горького с 12:00 до 13:00 ожидается караоке на коньках «Папа может всё» (0+).

С 13:00 в парке имени Кирова до 15:00 будет идти фестиваль «Богатырская сила» (0+).

Тех пап, которые хотят активностей, ждут с 14:00 до 15:00 в сквере оружейника Драгунова на веселые старты «Самый сильный папа» (0+).

В 15:00 в парке Тишино стартует игровая театрализованная программа «Часовая мастерская» (0+).

Вечером горожан и гостей Ижевска ждет концерт «Отцы-молодцы» (0+) на Центральной площади. С 19:00 до 21:00 на сцене выступит группа «Rosso» из Перми и исполнит хиты всех времен. Завершит этот день группа «АнимациЯ» из Москвы. Как сообщили в администрации Ижевска, музыканты часто бывают в зоне СВО.

Каждый выходной праздничный день посвящен кому-то из родственников. 3 января будет «Мамин день».

Также напомним, что 2 января в Воткинске состоится важное для города событие — Божественная литургия в восстановленном Благовещенском храме (0+). Начало в 07:30.