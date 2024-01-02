В новогоднюю ночь Центральную площадь Ижевска посетили 3 тысячи гостей

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подвели итоги обеспечения общественного спокойствия в новогодние праздники. В совещании с руководителем администрации главы и правительства республики Александром Журавлём приняли участие представители силовых структур, главы городов и районов, руководители учреждений. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В населённых пунктах республики в новогоднюю ночь прошло 49 праздничных мероприятий. Их зрителями стали около 20 тыс. человек. Самое массовое гуляние прошло на Центральной площади Ижевска, которую посетили 3 тыс. гостей.

На главной площади столицы Удмуртии соблюдались все положенные меры безопасности: организованный вход через рамки металлодетекторов, усиленные посты полиции. Такие же меры были предприняты на всех массовых мероприятиях республики.

Безопасность в регионе обеспечивали 500 сотрудников полиции.

«Для нас с вами праздничные выходные – это время повышенной готовности. Жителям очень важно знать, что возникающие ситуации оперативно берутся в работу и решаются. С учетом погодных условий – снегопада и предстоящих сильных холодов прошу максимально задействовать все силы и средства. Командам муниципальных образований – держать на личном контроле жилищно-коммунальные ситуации и работу снегоуборочной техники, оперативно включаться в решение этих вопросов. Кроме того, главам городов и районов совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства выбирать приоритетные участки республиканских дорог для расчистки», – сказал Александр Журавлев.