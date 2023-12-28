Удача и прибыль: что ожидает жителей Ижевска в 2024 году по мнению астролога

Ижевск. Удмуртия. Президент ижевской Школы универсальной астрологии Сандра Антониа Салинес подготовила для жителей города прогноз на предстоящий год по восточному календарю.

Год зеленого дракона начнется 4 февраля 2024 года и закончится 2 февраля 2025 года. Дракон является символом зарождения жизни, несет с собой удачу и говорит о значимости текущего периода. Именно с этого знака начинается двенадцатилетний цикл, поэтому в 2024 году начнется новая эпоха во всех значимых сферах.

Дракон имеет зеленый цвет из-за энергетики элемента Дерево. Благодаря смешению энергий дракона и дерева ожидается успех в социальной, политической, экономической сфере. Людям остается не упускать шансы.

Энергетика этого мифического животного будет подталкивать к деятельности, поэтому горожанам советуют браться за все возможности, так как они являются судьбоносными. Также дракон поведет к власти лидеров.

«Это может говорить о политической борьбе, о распространении зон влияния, об освоении новых территорий, новых направлений в деятельности, в научных исследованиях, которые были мало освоены ранее, и победа обязательно достанется смелым и сильным людям, которым покровительствует сам Дракон», — заявляет Сандра Антониа Салинес.

Также астролог заявляет, что в новом году «деньги будут литься рекой» и люди получат хорошие гонорары и прекрасные перспективы в будущем.

Что надеть — встречать год дракона астрологи советуют в нарядах темного цвета. Но украсить их следует золотыми и блестящими украшениями.

Что готовить — дракон является всеядным, поэтому приготовить на праздник можно будет любое блюдо.

Что подарить — в качестве подарка лучше всего подойдут приключения и яркие впечатления, от которых у людей потом будут «гореть» глаза.

Сандра Антониа Салинес отмечает, что каждый месяц несет в себе свои особенности, и чтобы гармонично их прожить, нужно знать особенности каждого периода.

В феврале астролог советует держать руку на пульсе и не упускать подвернувшиеся шансы для продвижения в карьере.

Март будет романтичным. Дракон станет подталкивать людей к активности в личной жизни и созданию союза.

Апрель взбодрит ижевчан, поспособствует восполнению сил и придаст надежности. В этом месяце стоит поискать способы самореализации.

Май станет очень воинственным, ожидаются столкновения в работе, в политической сфере и в экономике. А на бытовом уровне возможны аварийные ситуации и технические проблемы.

В июне люди смогут или наладить личную жизнь, или добиться успехов в бизнесе, учебе, карьере.

Июль станет месяцем упорной работы, когда закладывается фундамент для дальнейшей деятельности. Месяц окажется прибыльным в финансовом плане, в плане здоровья и получения знаний.

Август будет полон новых идей и созидательных мыслей, долгосрочных планов и перспектив. Именно в этот период лучше всего начать перемены.

Сентябрь идеально подойдет для отдыха и восполнения сил. Астролог советует заняться медитациями, подумать о поиске истины и приобрести ценные вещи или ювелирные украшения.

Октябрь для каждого человека пройдет по-разному, в зависимости от действий и мыслей. Работа может идти в своем привычном ритме, но также могут начаться ссоры и «подсиживания» со стороны коллег.

Ноябрь станет месяцем перерождения в любой сфере жизни. У людей появятся новые перспективы и возможности, а также ситуация может кардинально измениться.

В декабре люди будут уязвимы в плане личных отношений, что может помешать в профессиональной сфере. Именно в этом месяце горожанам рекомендуют набраться решительности, воинственности и настойчивости.

И последний месяц года — январь — поспособствует получению прибыли, накоплению денег, ценностей и других важных вещей. У кого-то могут открыться новые источники обогащения. Все действия граждан в этом месяце будут работать на прибыль.