Год зелёного деревянного дракона наступил в Китае

Китай. В Китае отметили наступление нового года по лунному календарю. Он начался 10 февраля 2024 года по григорианскому календарю.

Символом года является зелёный деревянный дракон. Напомним, что традиционный Новый год в КНР приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшегося после зимнего солнцестояния (на второе новолуние после 21 декабря). В этом же году отмечается 75-летие со дня образования Китайской Народной Республики (1 октября 1949 года).

Сам же праздник в Китае называется Чуньцзе — Праздник весны. Первый день Нового года стал днём, в который легендарный император древности Шунь вступил на престол (XXIII век до н.э.)

В нынешней форме в празднике отражается уважение к мифам, верованиям и традициям, сохранившимся в китайском обществе. Каждый год обозначается одним из 12 зодиакальных животных и цветом по системе «Пяти стихий» («У-син»). Следующий год будет символизировать зелёная деревянная змея. Он начнётся 29 января 2025 года.