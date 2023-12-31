На большом экране на Центральной площади Ижевска прозвучит поздравление главы Удмуртии

Через час после наступления Нового года в Ижевске к жителям обратится Владимир Путин.
Ижевск. Удмуртия. С экрана на Центральной площади Ижевска ближе к 00:00 по местному времени жителей с Новым годом поздравит глава Удмуртии. Прозвучит гимн Удмуртской Республики, сообщает пресс-служба администрации города.
Также поздравление Александра Бречалова можно будет посмотреть в его соцсетях и на телеканале «Удмуртия» в 23:55.
В 23:50 на «Удмуртии» прозвучит поздравление председателя Госсовета Удмуртии Владимира Невоструева.
Через час гости Центральной площади смогут увидеть на экране обращение к россиянам президента Владимира Путина.
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