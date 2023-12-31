На большом экране на Центральной площади Ижевска прозвучит поздравление главы Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. С экрана на Центральной площади Ижевска ближе к 00:00 по местному времени жителей с Новым годом поздравит глава Удмуртии. Прозвучит гимн Удмуртской Республики, сообщает пресс-служба администрации города.

Также поздравление Александра Бречалова можно будет посмотреть в его соцсетях и на телеканале «Удмуртия» в 23:55.

В 23:50 на «Удмуртии» прозвучит поздравление председателя Госсовета Удмуртии Владимира Невоструева.

Через час гости Центральной площади смогут увидеть на экране обращение к россиянам президента Владимира Путина.

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