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На большом экране на Центральной площади Ижевска прозвучит поздравление главы Удмуртии

15:00, 31 декабря, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
На большом экране на Центральной площади Ижевска прозвучит поздравление главы Удмуртии
15:00, 31 декабря, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
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#Удмуртия\n#Новый год\n#поздравление\n#Центральная площадь Ижевска
Фото: ИА «Сусанин»
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Через час после наступления Нового года в Ижевске к жителям обратится Владимир Путин.

Ижевск. Удмуртия. С экрана на Центральной площади Ижевска ближе к 00:00 по местному времени жителей с Новым годом поздравит глава Удмуртии. Прозвучит гимн Удмуртской Республики, сообщает пресс-служба администрации города.

Также поздравление Александра Бречалова можно будет посмотреть в его соцсетях и на телеканале «Удмуртия» в 23:55.

В 23:50 на «Удмуртии» прозвучит поздравление председателя Госсовета Удмуртии Владимира Невоструева. 

Через час гости Центральной площади смогут увидеть на экране обращение к россиянам президента Владимира Путина. 

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15:00, 31 декабря, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
146
0
#Удмуртия\n#Новый год\n#поздравление\n#Центральная площадь Ижевска