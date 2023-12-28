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В Киргизии предотвратили взрывы в православной церкви и у новогодней елки

11:51, 28 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Киргизии предотвратили взрывы в православной церкви и у новогодней елки
11:51, 28 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
56
0
#Киргизия\n#Новый год\n#церковь\n#теракт\n#взрывчатка\n#задержание\n#подростки\n#террористы
Фото: pxhere.com
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Подозреваемые задержаны.

Джалал-Абад. Киргизия. Двое несовершеннолетних жителей города Джалал-Абад на юге Киргизии готовили резонансные теракты. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

В частности, подростки намеревались привести в действие самодельное взрывное устройство на центральной площади города возле новогодней елки. Кроме того, планировалось нападение на православный храм Успения Пресвятой Богородицы в Джалал-Абаде.

Злоумышленники задержаны. По версии следствия, их завербовали представители террористической организации «Исламское Государство – Вилаят Хорасан» (террористическая группировка, запрещена в РФ). В телефонах молодых людей обнаружена переписка с кураторами, инструкции по изготовлению бомб и планы терактов. Кроме того, несовершеннолетние записали видеоролики с присягой на верность лидерам террористов.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемые помещены в СИЗО.

11:51, 28 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
56
0
#Киргизия\n#Новый год\n#церковь\n#теракт\n#взрывчатка\n#задержание\n#подростки\n#террористы