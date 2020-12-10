Вскоре в республике начнут открываться елочные базары.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии рассказали, как выбрать новогоднюю елку. Советы экспертов привела пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республики.

Основные советы:

1. Обратите внимание на следы смолы на срезе ствола: они говорят о том, что ель срублена недавно.

2. Аккуратно встряхните елочку: если иголки и шишки не сыплются с веток, то товар можно покупать.

3. Приподнимите дерево: оно должно быть тяжелым. Сухие легкие елки начнут осыпаться через день-два.

4. Можно аккуратно потрогать ветки: иголки должны быть упругими. При растирании хвоинок пальцами должен появиться запах смолы. Отсутствие аромата говорит о том, что товар некачественный.

5. Хвоя должна быть темно-зеленой: наличие желтых сухих веток, множество «прорех» в кроне говорят о том, что елочка может быть заражена вредителями.

Стоит помнить, что даже самые крепкие елки в благоприятных условиях простоят около 8-10 дней, сосны – до 12 дней, пихты – до двух недель. Продлить жизнь новогодней красавице можно, если поставить ее подальше от батарей отопления в прохладном помещении.