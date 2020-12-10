Вскоре в республике начнут открываться елочные базары.
Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии рассказали, как выбрать новогоднюю елку. Советы экспертов привела пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республики.
Основные советы:
1. Обратите внимание на следы смолы на срезе ствола: они говорят о том, что ель срублена недавно.
2. Аккуратно встряхните елочку: если иголки и шишки не сыплются с веток, то товар можно покупать.
3. Приподнимите дерево: оно должно быть тяжелым. Сухие легкие елки начнут осыпаться через день-два.
4. Можно аккуратно потрогать ветки: иголки должны быть упругими. При растирании хвоинок пальцами должен появиться запах смолы. Отсутствие аромата говорит о том, что товар некачественный.
5. Хвоя должна быть темно-зеленой: наличие желтых сухих веток, множество «прорех» в кроне говорят о том, что елочка может быть заражена вредителями.
Стоит помнить, что даже самые крепкие елки в благоприятных условиях простоят около 8-10 дней, сосны – до 12 дней, пихты – до двух недель. Продлить жизнь новогодней красавице можно, если поставить ее подальше от батарей отопления в прохладном помещении.
Ранее жителям Удмуртии рассказали, как выбрать гирлянды и игрушки для безопасного Нового года.
Напомним, самовольная вырубка деревьев запрещена. В Удмуртии выявили уже 16 нарушений, ущерб от действий злоумышленников составил более 1,5 млн рублей.