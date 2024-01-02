Новый год в Ижевске: праздничная программа 3 января будет посвящена мамам

Ижевск. Удмуртия. Новогодняя программа в Ижевске 3 января будет посвящена мамам. В городе пройдёт женский турнир по хоккею на валенках и конкурс снегурочек. С программой можно ознакомиться на сайте.

С 10:00 до 13:00 на площадке напротив ЦУМа пройдёт женский турнир «Хоккей на валенках» (6+). Здесь же на Центральной площади с 12:00 до 13:00 ожидается детская театрализованная программа «Новогодний подарок для мамы» (6+)

В парке Кирова с 12:00 до 16:00 будут звучать аудиосказки (6+). В Летнем саду имени Горького пройдёт фестиваль Снегурочек (6+), в рамках которого выберут лучшую внучку Деда Мороза. Время проведения с 13:00 до 15:00.

В сквере оружейника Драгунова пройдёт праздничная программа «Мамин разгуляй» (6+). Начало в 14:00. В парке «Тишино» с 15:00 до 16:00 запланирована театрализованная программа «Мамины забавы» (6+).

Вечером жителей и гостей города ждёт концерт на Центральной площади. С 19:00 до 21:00 выступит фолк-группа «Кружево» из Перми (6+).