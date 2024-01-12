Старый Новый год может стать еще одним выходным в России

Москва. Объявить старый Новый год выходным днем предложил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

Депутат пояснил, что для многих россиян этот праздник не менее важен, чем Новый год по современному календарю. Люди накрывают стол, поздравляют родственников и друзей, дарят подарки. Поэтому выходной в этот день был бы весьма уместен, считает народный избранник.

Кстати, ВЦИОМ недавно провел тематический опрос. Оказалось, что отметить старый Новый год планируют 58% наших сограждан. В то же время объяснить происхождение этого праздника не в состоянии 38% респондентов. Среди граждан до 25 лет на данный вопрос затруднились ответить почти три четверти.