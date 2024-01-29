Новогодние ёлки и иллюминацию начнут снимать в Глазове на следующей неделе

Горожанам предлагают напоследок сделать памятные фотографии.
Глазов. Удмуртия. На следующей неделе стартуют работы по демонтажу новогодних ёлок и иллюминации в Глазове. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«Иллюминацию на городских пространствах обновили по программе «Люди и города» при поддержке топливной компании ТВЭЛ и госкорпорации Росатом. В том числе преобразились пространства, благоустроенные по нацпроекту "Жильё и городская среда"», — напомнили в муниципалитете.
Жителям Глазова предлагают успеть сделать памятные селфи в новогодних огнях с родными и любимыми.
Напомним, в Воткинске главную новогоднюю ель повалил сильный ветер. Этому событию даже посвятили стихотворение.