Перед Новым годом 265 бойцов СВО вернулись в Удмуртию в отпуск

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что 265 бойцов СВО вернулись домой в отпуск перед Новым годом. Также он сообщил, что 20% личного состава были дома два раза.

Глава побеседовал с командиром Удмуртского полка. «К зиме подготовились: печи есть, топливными брикетами бойцов снабжает Минобороны, активисты тоже отправляют вместе с гуманитарной помощью», — рассказал Александр Бречалов. Бойцы обеспечены, проблем с водой нет.

В ходе беседы с главой республики командир Удмуртского полка передал благодарности волонтёрам, организациям и предприятиям региона за гуманитарную помощь.