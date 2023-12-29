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Перед Новым годом 265 бойцов СВО вернулись в Удмуртию в отпуск

15:09, 29 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
Перед Новым годом 265 бойцов СВО вернулись в Удмуртию в отпуск
15:09, 29 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
199
0
#СВО\n#Новый год\n#отпуск
Фото: vk.com/a.brechalov
199
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Около 20% личного состава были дома два раза.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что 265 бойцов СВО вернулись домой в отпуск перед Новым годом. Также он сообщил, что 20% личного состава были дома два раза.

Глава побеседовал с командиром Удмуртского полка. «К зиме подготовились: печи есть, топливными брикетами бойцов снабжает Минобороны, активисты тоже отправляют вместе с гуманитарной помощью», — рассказал Александр Бречалов. Бойцы обеспечены, проблем с водой нет.

В ходе беседы с главой республики командир Удмуртского полка передал благодарности волонтёрам, организациям и предприятиям региона за гуманитарную помощь.

15:09, 29 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
199
0
#СВО\n#Новый год\n#отпуск