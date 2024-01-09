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Подарки на Новый год опечалили 16% опрошенных ижевчан

16:27, 09 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Подарки на Новый год опечалили 16% опрошенных ижевчан
16:27, 09 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
107
0
#подарки\n#Новый год\n#Ижевск\n#статистика
Фото: ИА «Сусанин»
107
0

Худшим подарком стали дешёвые конфеты.

Ижевск. Удмуртия. Новогодние подарки разочаровали 16% опрошенных ижевчан. Такую статистику предоставил сервис SuperJob.

49% респондентов оказались однозначно довольны подарками, ещё 35% остались скорее довольны. Скорее не понравились подарки 11% опрошенных и ещё 5% остались однозначно недовольны полученным.

Кроме того, примерно половина тех, кто остался недовольным подарками, хотели бы иметь возможность вернуть ненужные вещи в магазин. Более 30% оставят подарки в надежде, что те когда-нибудь понадобятся. Ещё около 20% передарят или выбросят их, и оставшиеся 5% отдадут нуждающимся.

Самым лучшим выбором для подарка женщинам стали любимый парфюм и сертификаты в салоны красоты. Мужчины больше всего радуются гаджетам. Самыми худшими подарками, судя по опросу, стали символы-сувениры года и дешёвые конфеты.

16:27, 09 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
107
0
#подарки\n#Новый год\n#Ижевск\n#статистика