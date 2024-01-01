В новогоднюю ночь за медицинской помощью обратились более 1000 жителей Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В новогоднюю ночь к медикам обратились 1 039 жителей Удмуртии. Об этом на оперативном штабе рассказала замминистра здравоохранения Удмуртии Алсу Ишниязова, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Четыре человека, в том числе два ребенка, получили ожоги и травмы от пиротехники. С обморожениями в больницы привезли троих человек.

В ДТП пострадали 4 человека.

Среднее время прибытия к пациенту по вызову в новогоднюю ночь составило 12,8 минуты. Работали 112 бригад скорой помощи.

Также в праздник в Удмуртии родились 6 малышей.