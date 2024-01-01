В новогоднюю ночь за медицинской помощью обратились более 1000 жителей Удмуртии

4 человека получили ожоги и травмы от пиротехники.
Ижевск. Удмуртия. В новогоднюю ночь к медикам обратились 1 039 жителей Удмуртии. Об этом на оперативном штабе рассказала замминистра здравоохранения Удмуртии Алсу Ишниязова, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Четыре человека, в том числе два ребенка, получили ожоги и травмы от пиротехники. С обморожениями в больницы привезли троих человек.
В ДТП пострадали 4 человека.
Среднее время прибытия к пациенту по вызову в новогоднюю ночь составило 12,8 минуты. Работали 112 бригад скорой помощи.
Также в праздник в Удмуртии родились 6 малышей.