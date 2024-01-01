Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Тёплое место Лонгрид Школа будущего сегодня Лонгрид Из Ижевска в Новую Москву Лонгрид

В новогоднюю ночь за медицинской помощью обратились более 1000 жителей Удмуртии

15:12, 01 января, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
В новогоднюю ночь за медицинской помощью обратились более 1000 жителей Удмуртии
15:12, 01 января, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
142
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#врачи\n#скорая помощь\n#пиротехника\n#Новый год
Фото: arzik2
142
0

4 человека получили ожоги и травмы от пиротехники.

Ижевск. Удмуртия. В новогоднюю ночь к медикам обратились 1 039 жителей Удмуртии. Об этом на оперативном штабе рассказала замминистра здравоохранения Удмуртии Алсу Ишниязова, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Четыре человека, в том числе два ребенка, получили ожоги и травмы от пиротехники. С обморожениями в больницы привезли троих человек. 

В ДТП пострадали 4 человека. 

Среднее время прибытия к пациенту по вызову в новогоднюю ночь составило 12,8 минуты. Работали 112 бригад скорой помощи.

Также в праздник в Удмуртии родились 6 малышей

15:12, 01 января, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
142
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#врачи\n#скорая помощь\n#пиротехника\n#Новый год