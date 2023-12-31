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В Ижевске сократили новогоднюю программу на площади из-за событий в Белгороде

16:26, 31 декабря, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
В Ижевске сократили новогоднюю программу на площади из-за событий в Белгороде
16:26, 31 декабря, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Новый год\n#Центральная площадь Ижевска
Фото: ИА «Сусанин»
117
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Ранее такое решение приняли ряд других регионов.

Ижевск. Удмуртия. Праздничную программу на Центральной площади Ижевска в ночь на 1 января решили сократить из-за трагических событий в Белгороде. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Друзья, думаю, вы поддержите это решение — в связи с событиями в Белгороде мы решили сократить праздничную программу на Центральной площади Ижевска», — написал Бречалов в своем Телеграм-канале. 

Горожан ждет открытие ледового городка с 20:00 (6+). В полночь — поздравления, куранты и Дед Мороз (6+), однако запланированная с 01:00 программа будет отменена.

Ранеее от гуляний отказались в Липецке, Тамбове, Воронежской области, сообщали в Интерфаксе

Напомним, в результате обстрела Белгорода ВСУ погибли 24 человека. 

16:26, 31 декабря, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
117
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Новый год\n#Центральная площадь Ижевска