Новый год в Ижевске: праздничную программу 6 января посвятят домашним питомцам

Ижевск. Удмуртия. Неделя новогодних праздничных мероприятий в Ижевске продолжается. Как сообщила пресс-служба администрации города, субботний день 6 января посвятят домашним питомцам. Программа мероприятий выглядит так:

12:00 – 13:00 — театрализованная программа «Пушистый Новый год» (Центральная площадь) (0+).

13:00 – 14:00 — интерактивная развлекательная программа «Пушистики в деле» (парк имени Кирова) (0+).

14:00 – 15:00 — семейный фестиваль «Пушистые друзья» (Сквер оружейника Драгунова) (0+).

15:00 – 16:00 — интерактивная спортивная программа «Пушистые в поисках Змея Горыныча» (парк Тишино) (0+).

18:00 – 20:00 — дискотека на коньках «Танцы с драконами» (парк имени Горького) (6+).

19:00 – 21:00 — праздничная программа «Усы, лапы, хвост» (Центральная площадь) (0+). Благотворительная акция пройдёт совместно с приютом «Кот и пёс». В концерте принимает участие певица Анета Капба и кавер-группа «Шпроты».