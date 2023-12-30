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Новый год в Ижевске: программа мероприятий 31 декабря

19:00, 30 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Новый год в Ижевске: программа мероприятий 31 декабря
19:00, 30 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Ижевск\n#Новый год
Фото: ИА "Сусанин"
301
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Проезд на электротранспорте в ночь будет бесплатный.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска и гостей столицы Удмуртии приглашают встреть приход Нового года на Центральной площади города (0+). Афишей мероприятий поделился муниципалитет.

С 20:00 до 03:00 всех ждёт большая праздничная программа. Начнётся она с открытия ледового городка. Гости праздника вспомнят о наших общих достижениях 2023 года.

На сцене откроется «портал в будущее». Перед зрителями предстанут образы будущего Ижевска и современной удмуртки. Они будут сгенерированы нейросетью.  

Напомним, что 31 декабря с 19:00 до 04:00 1 января улица Пушкинская от Кирова до Советской будет закрыта для движения транспорта. Электротранспорт будет ходить в новогоднюю ночь до 03:30 с интервалом в 20 минут:  

- трамваи №№ 1, 2, 5, 10;   

- троллейбусы №№ 1, 2, 7, 9, 10.  

Проезд в трамваях и троллейбусах будет бесплатный.

19:00, 30 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
301
0
#Ижевск\n#Новый год