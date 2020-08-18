На Татар-базаре в Ижевске снесли самострой

Владелец освобождать территорию не спешил.

Ижевск. Удмуртия. На Татар-базаре в Ижевске снесли незаконно построенный дом. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Удмуртской Республике.

Суд обязал ижевчанина снести двухэтажный дом на улице Красина самостоятельно, но мужчина освобождать территорию не спешил. Не подействовали ни административная ответственность, ни постановление о взыскании исполнительского сбора.

В результате контролировать процесс пришлось самим приставам, но расходы на снос все равно понесет нарушитель.